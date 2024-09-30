«Теперь сатанисты бегают». Отрезанную голову коровы с подношениями нашли в Бутовском лесу

Отрезанную коровью голову обнаружили в Бутовском лесу несколько москвичек. Женщины наткнулись на нее во время прогулок. Фото страшной находки появились в распоряжении 360.ru.

«Сегодня утром гуляла с собаками в нашем лесу, который не перестает удивлять. <…> Выглядело [все], конечно, как какой-то алтарь: дерево, под ним лотки с едой (блины, шампиньоны, еще что-то), большая бутылка с красной водой, далее лежит отрезанная бычья голова, и вокруг круг из чего-то белого», — поделилась одна из местных жительниц.

Еще одна женщина, наткнувшаяся на это жуткое место, предположила, что все это последствия некоего обряда. По ее мнению, скорее всего, речь может идти о сатанистах.

«Наркоманов нам мало в лесу, теперь еще по ходу и сатанисты бегают», — посетовала другая очевидица.

При этом никто из видевших отрезанную голову с «подношениями» в полицию не обращался.