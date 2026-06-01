Тематический поезд «Дети в Сети» запустили в московском метро

В московском метро запустили тематический поезд «Дети в Сети». Оформление нового состава посвящено цифровой безопасности детей и подростков.

«Мы посчитали, на поезде за месяц, который он будет работать на этой линии, проедет порядка 500 тысяч пассажиров», — отметил он.

Поезд будет курсировать по Большой кольцевой линии — одной из самых популярных в столичной подземке, рассказал заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом.

Каждый вагон поезда посвящен отдельной теме цифровой безопасности: защите личных данных, онлайн-мошенничеству, кибербуллингу, общению с незнакомцами в Сети и цифровым привычкам. Внутри вагонов размещены короткие и понятные советы для детей и родителей.

«Это повод вечером после работы, проехав в поезде, поговорить с детьми просто, коротко и ясно о таких важных темах, как внимательность, забота друг про друге, которые являются залогом безопасности в интернете», — сказал управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников.

«Не толкайся даже в Сети», «Не пересылай оскорбления дальше» — эти и другие советы пассажиры смогут изучить в течение всего июня. Весь месяц тематический поезд будет курсировать по БКЛ Московского метрополитена.