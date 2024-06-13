Сегодня 09:24 «Технополис Москва» возглавила рейтинг ОЭЗ и индустриальных парков России 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Экономика

Москва

Особая экономическая зона «Технополис Москва» вновь возглавила рейтинг российских индустриальных парков и ОЭЗ по версии аналитического центра «Эксперт». Она лидировала четвертый год подряд, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что «Технополис Москва» стала безоговорочным победителем среди 40 особых экономических зон и 104 индустриальных парков. «ОЭЗ Москвы получила наивысшие оценки по уровню клиентоориентированности за счет широкого спектра сервисов. Также эксперты отметили ее инвестиционный потенциал», — пояснил Ликсутов. Только в 2023 году резиденты столичной ОЭЗ инвестировали в экономику города около 50 миллиардов рублей — в полтора раза больше, чем годом ранее, и в 5,6 раза больше, чем в 2020 году, когда московская ОЭЗ возглавила рейтинг впервые. «Технополис Москва» активно расширяет свои территории, создает благоустроенную инфраструктуру под ключ и предлагает широкий спектр услуг.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в начале 2023 года в ОЭЗ запустили шестую площадку — индустриальный парк «Руднево». Там уже возвели более 214 тысяч квадратных метров промышленных площадей, а статус резидента получили девять из 20 предприятий. «Компании наладили выпуск медицинских изделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем, вложив в свои проекты около 1,4 миллиарда рублей. К 2025 году здесь будет создано около шести тысяч рабочих мест», — уточнил Овчинский.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На базе особой экономической зоны сформировали четыре московских кластера: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиасистем. Кластерный подход позволяет эффективно использовать комплексные меры господдержки, создавать максимально комфортные условия для компаний и налаживать кооперационные цепочки. По словам гендиректора «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, число резидентов этой ОЭЗ постоянно растет. В 2023 году статус получили 16 компаний, которые вложат в экономику столицы около 14,5 миллиарда рублей и создадут более трех тысяч рабочих мест. Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон формируется в восьмой раз. Эксперты анализируют клиентоориентированность менеджмента и потенциал для инвестиций. Учитываются также стоимость минимально необходимого набора ресурсов для осуществления производственной деятельности и информационная политику управляющей компании.