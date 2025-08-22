Танцевальный фестиваль Respect My Talent пройдет в Москве с 19 по 21 сентября

С 19 по 21 сентября в Москве состоится крупнейший танцевальный фестиваль страны Respect My Talent. Местом проведения станет спортивный комплекс «Крылья Советов», а билеты уже доступны на официальном сайте события, сообщили 360.ru организаторы мероприятия.

Главное событие фестиваля — танцевальные баттлы между сильнейшими исполнителями в разных стилях и возрастных категориях. 19 сентября судьи отберут по 16 участников в каждой номинации: от детей до 10 лет в стиле хип-хоп до профессионалов в направлениях хаус и паппинг. Финальные поединки пройдут 20 сентября, а завершатся зрелищным шоу и вечеринкой с участием российских диджеев.

Судить соревнования будут мировые звезды: французские хореографы Salah и Rabah, один из самых титулованных танцоров Германии Ukay, а также южнокорейский мастер паппинга Jaygee.

Кроме баттлов, гостей ждут шоу-кейсы и мастер-классы от судей и приглашенных артистов — хореографа из Германии Franky Dee и легенды корейского паппинга Dandy.

Фестиваль Respect My Talent проводится с 2009 года и вырос из небольших «своих» баттлов до масштабного танцевального события России, собирающего тысячи участников и зрителей со всего мира.