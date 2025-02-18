Свыше миллиона москвичек получили направления на проверку уровня фертильности

В рамках столичной программы по поддержке репродуктивного здоровья направления на проверку уровня фертильности получили более миллиона женщин. Об этом «Коммерсанту» сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

С момента старта программы в электронных картах Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) сформировали направления на проверку антимюллерова гормона более чем для 1,2 миллиона москвичек. Тестирование прошла каждая десятая из них, 70 пациенток направили в клиники для криоконсервации яйцеклеток.

В рамках столичной программы женщинам от 18 до 40 лет предложили узнать уровень фертильности с помощью анализа. Если его результаты покажут снижение уровня антимюллерова гормона, пациентку пригласят в женскую консультацию. Если она не планирует беременность в ближайшее время, ей посоветуют заморозить яйцеклетки. В дальнейшем их можно будет использовать для оплодотворения.

Гинеколог Мария Жарова ранее дала советы женщинам с бесплодием. В первую очередь необходимо обратиться к специалисту, который поможет выявить причины недуга и назначит необходимую терапию.