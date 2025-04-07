Свыше двух тысяч рабочих мест создадут на юге и северо-востоке Москвы

Правительство Москвы одобрило создание трех объектов на юге и северо-востоке столицы, которые дадут свыше двух тысяч рабочих мест. Об этом написал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Он добавил, что по программе стимулирования мест приложения труда в Царицыне построят производственное здание, а в Даниловском и Марьиной Роще — бизнес-центры.

Директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов рассказал, что объекты проектируют с учетом экологических стандартов.

«Воздух в здании подвергается нескольким ступеням очистки, а стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием снижают теплопотери и уменьшают степень нагрева объекта от солнечных лучей», — подчеркнул он.

Кроме того, проект адаптировали к потребностям маломобильных групп.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что программа действует с 2021 года. За это время с инвесторами заключили более 140 соглашений, благодаря которым в городе появится свыше 300 тысяч рабочих мест.