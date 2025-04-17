Свыше 4,5 миллиона куличей и кексов изготовили к Пасхе в пекарнях Москвы

Московские производители выпустили к Пасхе более 4,5 миллиона куличей и кексов общим весом около двух тысяч тонн. Покупателям предлагают разнообразную выпечку — от традиционных вариантов с изюмом до авторских рецептур с ягодными начинками и экзотическими добавками.

Один из столичных комбинатов выпустил 1,4 миллиона изделий 13 различных видов, другой произвел с благословения Русской православной церкви два миллиона куличей — около 600 тонн продукции. Пекарни малого формата в этом году удивили клиентов ручной росписью и авторскими рецептами.

«Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В отрасли действует около 120 предприятий, где работают более 18 тысяч человек», — пояснил министр правительства столицы Анатолий Гарбузов.

Столичные пекарни представили интересные новинки, среди которых итальянский панеттоне, кружевные и вишневые куличи, выпечка с хурмой, грушей и апельсиновой цедрой, а также творожные десерты с миндальной посыпкой.

«Наше ремесленное предприятие успешно объединяет мастерство ручного труда с современными технологиями. <…> Основная часть ассортимента выпекается в печах с каменным подом, которые являются современными аналогами традиционных русских печей», — рассказала генеральный директор одной из пекарен Светлана Макарова.

Развитию отрасли в Москве способствуют более 20 мер поддержки, среди которых льготное кредитование, специальные налоговые режимы и программы аренды производственных помещений.