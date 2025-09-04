В Хибинском проезде приступили к устройству свайного основания опоры будущего путепровода

В Хибинском проезде начали обустраивать свайное основание, которое ляжет в основу будущего путепровода через Ярославское направление Московской железной дороги. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Открытие путепровода создаст поперечную связь от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он разгрузит магистрали и улучшит транспортную доступность внутри кварталов», — добавил он.

Длина сооружения составит 370 метров, оно соединит три столичных района. В рамках работ построят и реконструируют 4,3 километра дорог, в том числе Анадырский и Хибинский проезды, улицы Менжинского и Дудинка. Прилегающие территории благоустроят и озеленят. Завершить работы планируют в 2028 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему путепровод планируют построить в виде подковы.