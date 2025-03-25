Суперливень отменили? Синоптик опроверг фейк о рекордных осадках 26 марта в Москве

Синоптик Ильин: в Москве пройдет обычный дождь, суперливня не будет

Опасения насчет суперливня, который пообещали москвичам, сильно преувеличены. На самом деле столицу накроет обычный дождь, заявил синоптик Александр Ильин в беседе с 360.ru.

«Будет идти дождь. Никакой приставки „супер“ к нему добавлять не стоит. Дождь начнется, он будет и сегодня идти. Сегодня, кстати, будет чуть сильнее, чем завтра», — сказал он.

По словам специалиста, сильные осадки ожидают на юге европейской территории России. Дожди начнутся в Брянской, Курской и Орловской областях, а также пройдут по Нечерноземью.

«В Москве никакого суперливня ждать не стоит, ожидается пасмурная погода с обычным дождем. <…> Выпадет около трех-четырех миллиметров осадков. До конца недели добавится еще миллиметра три», — объяснил синоптик.

Он отметил, что дожди пройдут до конца недели, однако в выходные будут совсем небольшие. При этом более сильные осадки начнутся в начале апреля.