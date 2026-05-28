Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы

Сотрудники Люблинского межрайонного следственного отдела расследуют уголовное дело об убийстве, которое произошло в результате массового конфликта на юго-востоке Москвы. Фигурантом дела стал 24-летний мужчина, который, по версии следствия, нанес смертельное ножевое ранение одному из участников драки.

Конфликт между двумя группами иностранных граждан произошел 23 мая в сквере «Люблино». На следующий день участники вновь встретились — на парковке возле Совхозной улицы, где словесная перепалка переросла в массовую драку.

Во время потасовки один из мужчин ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

Сотрудники Следственного комитета совместно с полицейскими в короткие сроки установили личность предполагаемого нападавшего и начали отработку маршрутов его передвижения. Подозреваемого задержали на территории Смоленской области. Он находился в автомобиле вместе с двумя другими участниками конфликта.

По данным следствия, после произошедшего мужчина планировал покинуть территорию России, чтобы избежать уголовного преследования. Во время допроса он признал вину. Ему уже предъявили обвинение по статье об убийстве. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу.

Правоохранители также установили и задержали остальных участников драки. В зависимости от роли каждого из них возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и укрывательстве преступления.

Расследование продолжается.