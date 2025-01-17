Столичные производители электроники расширили ассортимент и увеличили выпуск продукции

Около 370 столичных компаний заняты в сфере производства компьютеров, оптики и электроники. Они создают конкурентоспособную продукцию, расширяются и предлагают высокотехнологичные решения. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Например, один из производителей вычислительной техники изготовил в 2024 году свыше 125 тысяч единиц мониторов, системных блоков, а другая компания изготовила свыше 400 тысяч электронных модулей, приборов и других электронных изделий», — добавил он.

Один из производителей в прошлом году выпустил более 125 тысяч моноблоков, серверов, мониторов и других устройств, что на 12% больше, чем годом ранее. У компании более 700 реестровых записей, что является рекордным показателем в отрасли.

Другое предприятие в 2024 году закупило два трафаретных принтера и две 13-зонные печи конвекционного оплавления. Это позволило на 15% увеличить объемы производства.

Всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудоустроены свыше 750 тысяч человек.