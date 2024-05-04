Столичные экспортеры провели более 360 встреч в рамках бизнес-миссий | 360°

Москва 04 мая 2024, 16:14 Столичные экспортеры провели более 360 встреч в рамках бизнес-миссий Freepik

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В первом квартале 2024 года московские производители при поддержке центра «Моспром» приняли участие в трех международных бизнес-миссиях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что особое внимание развитию экспортной деятельности столичных компаний уделяют в рамках задачи по системной поддержке промышленности, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объемы поставок за рубеж городским предприятиям помогает центр поддержки экспорта „Моспром“. С начала 2024 года столичные производители провели уже более 360 встреч в рамках бизнес-миссий», — отметил Ликсутов.

На выездной бизнес-миссии в Дубае столичные производители представили свою продукцию партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Ирака. Переговоры с потенциальными контрагентами из африканских стран и СНГ состоялись в режиме онлайн.

«Системы управления движением поездов, профессиональная косметика, медицинские изделия и продукты питания, сделанные в Москве, привлекли внимание зарубежных партнеров», — рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, на текущий момент рассматривается возможность регистрации столичной продукции на местных рынках.

Подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы центр «Моспром» организует для производителей более 20 бизнес-миссий в 2024 году. Ориентированные на экспорт компании смогут представить свои товары в Таиланде, Малайзии и других дружественных государствах.

В рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» столичные производители значительно расширили свои экспортные потоки и нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и странах СНГ. Информацию о направлениях поддержки, которую оказывает центр «Моспром», можно найти на сайте.

Также в рамках указанного нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где бизнесменам предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию специалистов, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, аналитику и многое другое.