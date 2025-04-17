Столичное предприятие представило лифт для умной городской среды

Карачаровский механический завод представил на выставке «ИнтерСтройЭкспо 2025» в Санкт-Петербурге умное лифтовое оборудование, повышающее уровень безопасности и комфорта и позволяющее экономить время. Об этом сообщил столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики в Telegram-канале.
Лифт с таким оборудованием ждет приближающегося пассажира на первом этаже, бесконтактно отправляет на нужную высоту и обладает особым режимом доступа для гостей дома и обслуживающих специалистов.
«Умные города будущего будут отличаться еще более глубокой интеграцией технологий в повседневную жизнь, повышением эффективности городских систем и созданием устойчивой городской среды», — подчеркнул коммерческий директор предприятия Александр Гимадеев.
С прошлого года Карачаровский механический завод входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». На его базе планируют создать кластер лифтостроения.
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