Столичное обрабатывающее производство за 2024 год выросло на 17,8%

Промышленное производство в обрабатывающих отраслях в столице за пять лет выросло в 2,3 раза, а за прошедший год — на 17,8%. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Быстрорастущий промышленный сектор Москвы — важнейший фактор обеспечения технологического лидерства страны», — подчеркнул он.

По словам мэра, продуктов питания в столице за прошедшие пять лет стали производить в 1,8 раза больше, медицинских изделий — в 3,4 раза, а одежды — в 58,3.

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил о работе центра «Моспром», который помогает выводить продукцию на зарубежные рынки и сопровождает ее на всех этапах работы. Например, компания «Очаково» таким образом вышла на рынок Персидского залива и подписала договоры с партнерами из Саудовской Аравии.

«Уверены, что наша совместная работа с городом и дальше будет способствовать устойчивому развитию предприятия», — подчеркнул гендиректор предприятия Юрий Антонов.