Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 13 октября

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексировали с 13 октября с 7 до 10 рублей за участок. Об этом ранее сообщалось в официальном Telegram-канале столичного Дептранса.

Индексация затронула только периоды по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Во все остальное время, в том числе в выходные и праздники, проезд остается бесплатным. Кроме того, плата взимается, только если автомобиль и заехал на участок, и выехал с него в тарифицируемое время.

Для автомобилей экстренных служб, такси с лицензией Москвы и области, коммунальной техники, а также общественного транспорта и школьных автобусов проезд всегда остается бесплатным.

Платеж выставляется единым чеком за все проезды в течение дня. Оплачивать рекомендуется онлайн через официальные сервисы — на msd.mos.ru, на «Госуслугах», в «Парковках России», через «Яндекс Карты» либо «Яндекс Навигатор» или в приложениях банков.

Общая длина Московского скоростного диаметра — 68 километров, он соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей и многочисленные районы Москвы и области, в которых живут более 4,5 миллиона человек.