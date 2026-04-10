Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 10 апреля

С 10 апреля стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирована на четыре рубля, теперь она составляет 19 рублей за участок. Об этом ранее сообщали в канале столичного Департамента транспорта в MAX.

В публикации отметили, что после открытия новых участков Московского скоростного диаметра улучшилась общая связность районов, а маршруты для водителей стали еще удобнее. Спрос на МСД растет, а это приводит к перераспределению транспортных потоков и росту интенсивности движения на отдельных участках.

Например, на Кантемировской улице (от Варшавского шоссе до Каспийской улицы) среднесуточный трафик увеличился на шесть тысяч автомобилей, что на 13% больше, чем до открытия участка.

Для сохранения пропускной способности МСД и обеспечения жителям гарантированного времени поездок тариф изменили. Однако если загрузка дороги будет уменьшаться, то и тариф снизят.

С 10 апреля в критически загруженные часы по будням (с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) стоимость проезда по участку МСД составляет 19 рублей.

Проезд остается бесплатным 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменилась.

Стоит отметить, что платным проезд по конкретному участку МСД считается, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Если машина въехала на него в 06:55, а выехала в 07:30 или заехала на участок в 10:55, а выехала в 11:30, то проезд будет бесплатным.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

Стоимость всех поездок на сутки суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый счет. Оплатить его можно через официальный ресурсы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», «Госуслуги», «Яндекс Карты», «Навигатор», «2ГИС» или банковские приложения.