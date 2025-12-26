Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована со 2 января

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы проиндексируют со 2 января. Теперь она будет составлять 13 рублей за участок.

Бесплатно можно будет пользоваться дорогой в выходные и праздники, а также 70% времени в будни. Для оплаты необходимо и заехать на участок, и выехать с него в платное время. При этом транзитный проезд по трассе сохранит прежнюю цену.

«Индексация проезда по МСД в пиковые периоды спроса предотвращает перегрузки, побуждая часть трафика выбирать другие пути или время проезда. Таким образом, дорога сохраняет высокую пропускную способность, обеспечивает обещанную экономию времени для пользователей и позволяет спрогнозировать длительность поездки. При этом важно, что оплата действует исключительно в часы максимальной загрузки. В остальное время – это 70% будних дней, плюс все выходные и праздники – проезд совершенно бесплатен», — рассказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, декан Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Таким образом, проезд по трассе продолжит быть быстрым, комфортным и предсказуемым по времени.

Кроме того, в Москве точечно скорректируют парковочные тарифы. На 12 улицах парковка станет дешевле, поскольку там в среднем занимают меньше половины мест. Там же, где занятость превышает 80-90%, в частности у популярных точек притяжения автомобилистов, тарифы будут скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. Это позволит повысить оборачиваемость парковочных мест, а водители смогут быстрее найти стоянку для своих машин.