Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы проиндексируют с 14 марта. Теперь она будет составлять 15 рублей за участок вместо прежних 13. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени.

При этом оплачивать проезд необходимо будет только по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Кроме того, если автомобиль въехал на трассу или выехал с нее раньше или позже платного времени, деньги с водителя не списываются. Бесплатным будет проезд также для машин оперативных и коммунальных служб, почты, такси, городских и школьных автобусов.

Стоимость всех проездов за сутки суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж. Оплатить проезд можно на сайте msd.mos.ru, через «Парковки России», на Госуслугах, в «Яндекс Картах», «Навигаторе» и «2ГИС», а также в приложениях банков.

Общая длина Московского скоростного диаметра — 68 километров, он связывает 10 крупнейших вылетных магистралей. Благодаря ему более доступны стали 48 районов Москвы с населением свыше 4,5 миллиона человек.