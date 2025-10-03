Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 13 октября

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру проиндексируют в критически загруженные часы с 13 октября. Она изменится с семи до 10 рублей за участок.

Мера будет действовать только с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в будние дни. В остальное время, а также в выходные и праздники, проезд будет бесплатным. Кроме того, платить нужно, только если автомобиль и заехал на диаметр, и выехал с него в платные часы. Не изменится и стоимость транзита — 950 рублей.

При этом экстренные службы, коммунальная техника, городские и школьные автобусы, а также автомобили такси с лицензией Москвы и Подмосковья смогут всегда ездить бесплатно.

Платеж выставляется единым чеком в течение пяти дней. Оплатить проезд можно онлайн в приложении «Парковки России», на портале «Госуслуги» и в других официальных сервисах.

Общая длина диаметра — 68 километров, он связывает 10 скоростных магистралей и улучшает транспортную доступность для 4,5 миллиона москвичей.