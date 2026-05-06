Стены памяти с именами защитников Родины открыли на двух станциях метро Москвы

На станциях метро «Маяковская» и «Курская» в Москве открыли стены памяти с именами работников метрополитена, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Среди них машинист Сокольнической линии Алексей Рябышкин, токарь электродепо «Сокол» Тамара Романова, машинист Замоскворецкой линии Дмитрий Дьячков и Герой Советского Союза Николай Евстафьев.

Рябышкин в 1941 году ушел добровольцем в 1‑й коммунистический рабочий батальон и стал бойцом 18-й Московской стрелковой дивизии Ленинградского района. Дьячков также отправился в коммунистический батальон, а Романова трудилась на линии производства военной техники на базе мастерских метрополитена.

Пассажиры также могут узнать больше о подвиге Героя СССР Николая Евстафьева. Во время форсирования Дуная он обеспечивал связь для командного пункта 35‑го стрелкового корпуса, а после войны работал слесарем в электродепо «Северное».