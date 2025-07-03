Начался новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы». Гости смогут больше узнать о дворянском быте и провести время на природе в историческом антураже.
Среди доступных развлечений — романсы под гитару, мастер-классы, квест-экскурсии, игры в крокет и многое другое. В парке усадьбы Трубецких открыли летний театр. В развлекательном формате там расскажут об истории старой Москвы, а также о великих правителях, писателях и архитекторах.
«Особенность фестиваля в том, что мы с помощью интерактивных форматов рассказываем нашим участникам про историю города, про то, как жили жители в дореволюционной России, про то, как они проводили время, про литературу и искусство», — заявила куратор фестиваля Ирина Кокорева.
Всего на 50 исторических площадках пройдет более двух тысяч мероприятий. Продлится фестиваль до 14 сентября.
Стартовал новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы»
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