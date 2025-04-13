Старшеклассников и студентов из Москвы пригласили в экспедицию на мыс Челюскин

Отбор школьников 9–11-х классов и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции начался в Москве. В рамках нее отряд из 14 человек отправится на мыс Челюскин, крайнюю северную точку Евразии. Двухнедельная поездка планируется в конце июля — начале августа. Об этом написал в официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Прошедшие отбор поучаствуют в благоустройстве кладбища летчиков и зимовщиков. Также у ребят будет возможность заняться наукой, например, изучить арктическую растительность и обитателей моря Лаптевых.

Претендентам предстоит пройти несколько этапов испытаний. Первый — арктический диктант. В нем участникам будет необходимо ответить на 30 вопросов о Крайнем Севере. Далее состоится игра «Герои Арктики», после претенденты продемонстрируют свои знания и умения в сфере туризма. В финале состоятся учебно-тренировочные сборы. Их проведут на Большой Валдайской тропе — эко-маршруте протяженностью 59 километров в Новгородской области.

Большая арктическая экспедиция пройдет в пятый раз, в 2025 году ее посвятили 80-летию победы в ВОВ.