Стало известно, когда в столичном метро запустят новые поезда «Москва-2026»

Ликсутов: поезда «Москва-2026» запустят в тестовом режиме уже в 2025 году

Поезда «Москва-2026» в столичном метрополитене запустят в тестовом режиме уже в этом году. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Поезд „Москва-2026“ действительно разрабатывается, и в этом году мы планируем получить поезда для тестовых испытаний, то есть без пассажиров. Это важный цикл испытаний, чтобы в 2026 году поезда полноценно начали работать с пассажирами», — объявил он.

По словам Ликсутова, в первую очередь обновленные составы планируют запустить на Замоскворецкой линии метро Москвы. Полная замена полномерных вагонов на современные на этой ветке займет два-три года.

В поездах «Москва-2026» сделали акцент на дизайне. При этом в них сохранились ключевые технические преимущества — широкие двери, сквозной проход, понятная и удобная навигация.