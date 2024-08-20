Стало известно, что покажут на выставке «Москва промышленная. Город будущего»

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» в Экспоцентре можно увидеть арт-инсталляции из проводов и космические кабели. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он рассказал, что в Москве более 20 заводов по производству кабелей.

«Товары, выпущенные на заводах, используются практически везде — от зданий до морских судов. Так, в рамках выставки гостей познакомят поближе с достижениями и разработками этой отрасли», — добавил он.

Предприятия совместно с дизайнерами создали из кабелей целый арт-объект, ставший центром притяжения посетителей.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Завод «Спецкабель» представил сверхтонкий, сверхгибкий и сверхлегкий монтажный оптический кабель диаметром всего 0,6 миллиметра, который используют в космонавтике и робототехнике.

Компания «Москабельмет» покажет гостям катушку для намотки кабелей, а также сами провода, используемые на АЭС и НПЗ.

«Нашей компании присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет получать значительные налоговые преференции. За счет этого мы вкладываем сэкономленные средства в собственное развитие», — заявил ее генеральный директор Павел Моряков.

Так, в прошлом году компания вложила в развитие 1,2 миллиарда рублей.

Выставка проходит с 10 августа по 8 сентября. Мэр Сергей Собянин ранее сообщил, что на ней представлены передовые разработки московского промышленного комплекса.

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