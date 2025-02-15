Стала известна ежемесячная аудитория приложения «Моя Москва»

Всего с 2019 года им воспользовались 115 миллионов раз, из них более 26 миллионов — в 2024-м. Сергунина напомнила, что с помощью приложения можно записываться к врачу, оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков и делать многое другое.

«Приложение помогает решать повседневные задачи, не отнимая много времени и сил», — сказала она.

Чаще всего москвичи просматривали информацию об успеваемости ребенка в школе и его домашних заданиях — более 8,1 миллиона раз за год. Еще 6,7 миллиона раз пользователи записывались на прием к врачам, а также 5,2 миллиона раз передавали показания приборов учета электричества и воды.

Еще один крайне востребованный раздел — «Мои платежи». В 2024-м москвичи обратились к нему 2,4 миллиона раз.

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