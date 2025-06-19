Спасатели Московского НПЗ подтвердили высокую квалификацию

МЧС и Министерство энергетики провели плановую аттестацию сотрудников пожарной части Московского НПЗ. По ее итогам спасатели подтвердили высокую квалификацию.

У предприятия одна из крупнейших пожарных частей в городе. Она также выезжает на вызовы по району Капотня. Круглосуточное боевое дежурство обеспечивают более 140 специалистов и самая современная техника.

Также у спасателей есть передовой учебный полигон, где они регулярно тренируются. Кроме того, они участвуют в профессиональных состязаниях, где соревнуются со спасателями Главного управления МЧС по городу Москве.

«В нашей команде собрались люди особого склада, гордящиеся званием „спасатель“. Их профессионализм — это гарантия безопасности и благополучия города», — подчеркнул начальник аварийно-спасательного формирования Роман Черемхин.

«Безопасность крупных промышленных предприятий — это системная работа, где теория, практика и строгое соблюдение нормативов сливаются в единый механизм», — добавил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Москве Юрий Жуковский.

Такие аттестации проводят раз в три года.