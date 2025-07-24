Современный промышленный объект возведут на севере Москвы по программе МПТ

Современный промышленно-производственный объект возведут по программе стимулирования мест приложения труда вблизи Новосходненского шоссе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Подобные инициативы способствуют развитию индустриального потенциала и формирует новые точки роста на севере города», — заявил он.

По его словам, площадь объекта составит более 37 тысяч квадратных метров, на нем создадут около тысячи рабочих мест.

Сейчас на стройплощадке монтируют вертикальные монолитные железобетонные конструкции первого этажа, а также горизонтальные элементы. Готовность объекта оценивают в 39%.

По программе стимулирования создания мест приложения труда, которая действует с 2020 года, инвестор получает льготы от города, если создает рабочие места в дополнение к возводимому жилью. Ожидается, что таким образом возможность трудоустроиться недалеко от дома получат более 310 тысяч человек.