Советские кинотеатры Москвы после реконструкции станут центрами притяжения жителей | 360°

Москва 06 мая 2024, 17:55 Советские кинотеатры Москвы после реконструкции станут центрами притяжения жителей Unsplash

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Построенные в середине прошлого века московские кинотеатры вместе с реконструкцией переживают второе рождение. Из места просмотра они становятся многофункциональными развлекательными центрами, где можно не только посмотреть фильм, но также послушать лекцию, провести встречу с друзьями в кафе или пройтись по магазинам. Главная цель работ — превратить старые здания в места притяжения жителей.

Новое время требует современного подхода и усовершенствования технологий. В этом обновленным кинотеатрам поможет оператор мобильной связи «Мегафон».

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«Бывшие кинотеатры ждет новая жизнь — они, как и прежде, станут точками притяжения для местных жителей, но уже с более современной начинкой, частью которой стала наша телеком-инфраструктура. Мы использовали надежные технические решения, которые помогут москвичам получить максимум удовольствия от отдыха и шопинга», — рассказала пресс-секретарь оператора по Москве и Московской области области Алина Чупанова.

За счет специальной антенной системы в помещениях обновленных кинотеатрах Москвы скорость и покрытие мобильного интернета останутся высокими даже в часы пик.

Уже сейчас мобильная сеть оператора полностью покрывает кинотеатр «Алмаз» на Шаболовке, чья площадь после реконструкции увеличилась в два раза. Такую же технологию внедрили в новом четырехэтажном здании кинотеатра «Планета» в Очаково-Матвеевском. Теперь посетителям легко делиться своими эмоциями от киносеансов, мастер-классов и тематических ивентов в социальных сетях.