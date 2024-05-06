Советские кинотеатры Москвы после реконструкции станут центрами притяжения жителей | 360°

06 мая 2024, 17:55
Советские кинотеатры Москвы после реконструкции станут центрами притяжения жителей
Построенные в середине прошлого века московские кинотеатры вместе с реконструкцией переживают второе рождение. Из места просмотра они становятся многофункциональными развлекательными центрами, где можно не только посмотреть фильм, но также послушать лекцию, провести встречу с друзьями в кафе или пройтись по магазинам. Главная цель работ — превратить старые здания в места притяжения жителей.
Новое время требует современного подхода и усовершенствования технологий. В этом обновленным кинотеатрам поможет оператор мобильной связи «Мегафон».
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«Бывшие кинотеатры ждет новая жизнь — они, как и прежде, станут точками притяжения для местных жителей, но уже с более современной начинкой, частью которой стала наша телеком-инфраструктура. Мы использовали надежные технические решения, которые помогут москвичам получить максимум удовольствия от отдыха и шопинга», — рассказала пресс-секретарь оператора по Москве и Московской области области Алина Чупанова.
За счет специальной антенной системы в помещениях обновленных кинотеатрах Москвы скорость и покрытие мобильного интернета останутся высокими даже в часы пик.
Уже сейчас мобильная сеть оператора полностью покрывает кинотеатр «Алмаз» на Шаболовке, чья площадь после реконструкции увеличилась в два раза. Такую же технологию внедрили в новом четырехэтажном здании кинотеатра «Планета» в Очаково-Матвеевском. Теперь посетителям легко делиться своими эмоциями от киносеансов, мастер-классов и тематических ивентов в социальных сетях.
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