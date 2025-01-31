Соглашение о регулировании земельных отношений подписали в Москве

Столичная Госинспекция по недвижимости, Мосгосстройнадзор и банк ВТБ подписали трехстороннее соглашение. Теперь они будут взаимодействовать, чтобы выявлять проблемные объекты недвижимости и защищать права добросовестных покупателей.

«Банки не всегда могут в полной мере оценить риски негативных событий, таких как снос или изъятие объекта, в то время как объемы ипотечных кредитов существенны для правообладателей», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он добавил, что не должно быть ситуации, при которой человек покупает объект и через полгода получает иск в суд.