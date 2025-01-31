Соглашение о регулировании земельных отношений подписали в Москве

Столичная Госинспекция по недвижимости, Мосгосстройнадзор и банк ВТБ подписали трехстороннее соглашение. Теперь они будут взаимодействовать, чтобы выявлять проблемные объекты недвижимости и защищать права добросовестных покупателей.
«Банки не всегда могут в полной мере оценить риски негативных событий, таких как снос или изъятие объекта, в то время как объемы ипотечных кредитов существенны для правообладателей», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Он добавил, что не должно быть ситуации, при которой человек покупает объект и через полгода получает иск в суд.
Для этого будет использоваться обновленная цифровая платформа «Метр квадратный». Объекты долевого строительства на ней промаркированы и упорядочены. База данных обновляется ежеквартально, объекты делятся на три категории: с высокой степенью риска помечаются красным, со средней — желтым, с низкой — зеленым.
Сегодня к объектам с низкой степенью риска относятся 80% проектов долевого строительства. Цель соглашения — улучшить эти показатели.
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