Соглашение о регулировании земельных отношений подписали в Москве

Информационный центр Правительства Москвы
Фото: Информационный центр Правительства Москвы

Столичная Госинспекция по недвижимости, Мосгосстройнадзор и банк ВТБ подписали трехстороннее соглашение. Теперь они будут взаимодействовать, чтобы выявлять проблемные объекты недвижимости и защищать права добросовестных покупателей.

«Банки не всегда могут в полной мере оценить риски негативных событий, таких как снос или изъятие объекта, в то время как объемы ипотечных кредитов существенны для правообладателей», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он добавил, что не должно быть ситуации, при которой человек покупает объект и через полгода получает иск в суд.

Информационный центр Правительства Москвы
Фото: Информационный центр Правительства Москвы
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Информационный центр Правительства Москвы
Фото: Информационный центр Правительства Москвы
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Информационный центр Правительства Москвы
Фото: Информационный центр Правительства Москвы
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Информационный центр Правительства Москвы
Фото: Информационный центр Правительства Москвы
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Для этого будет использоваться обновленная цифровая платформа «Метр квадратный». Объекты долевого строительства на ней промаркированы и упорядочены. База данных обновляется ежеквартально, объекты делятся на три категории: с высокой степенью риска помечаются красным, со средней — желтым, с низкой — зеленым.

Сегодня к объектам с низкой степенью риска относятся 80% проектов долевого строительства. Цель соглашения — улучшить эти показатели.

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