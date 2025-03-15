Собянин рассказал о строительстве станции метро «Достоевская» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал видео со строительной площадки станции метро «Достоевская», которая станет первой новой станцией Кольцевой линии с 1954 года. Оно появилось в Telegram-канале градоначальника.
На период строительства движение по линии прерывать не будут — для поездов возводятся обходные тоннели. Саму станцию строят горным способом с использованием средств малой механизации. Для ускорения вместо одного-двух шахтных стволов, как это бывает обычно, планируется использовать сразу семь.
«Сейчас монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры», — добавил мэр.
Ранее Собянин сообщал, что открыть «Достоевскую-кольцевую» планируется в 2030 году. Один из выходов значительно сократит путь из метро до реконструируемого спорткомплекса «Олимпийский».
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