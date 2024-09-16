Собянин подвел итоги форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»
За 39 дней форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», проходившего на более чем 30 площадках, его посетили свыше 12 миллионов человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города поблагодарил правительство Москвы, партнеров мероприятия, более 5000 волонтеров и других людей, благодаря которым фестиваль состоялся.
Выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», по словам мэра, стала самой посещаемой в истории площадки. На ней показали макет головного вагона поезда «Белый кречет», который будет курсировать по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, робототехническое шоу о производстве автомобиля «Москвич» и многое другое.
Выставка в Гостином дворе продемонстрировала социальные достижения города. Там можно было пройти профессиональное тестирование, научиться первой медицинской помощи и получить «Портрет долголетия».
На выставке «Москва промышленная. Город будущего» в Экспоцентре свыше 60 московских компаний представили инновационные разработки в ключевых отраслях, включая медицинское оборудование, станкостроение, авиацию, микроэлектронику и другие. Посетители могли заглянуть внутрь авиадвигателя в натуральную величину, забраться в грузовой отсек беспилотного гражданского вертолета, потрогать макет ракеты-носителя «Ангара-А5» или прокатиться на лифте будущего.
«Эта выставка — возможность показать молодежи самое лучшее и интересное, что есть в московской промышленности, заинтересовать и привлечь к строительству того самого Города будущего, в котором мы хотели бы жить», — заявил президент группы компаний «Икар», производящей беспилотные авиасистемы, Борис Богомолов.
Он добавил, что для его предприятия было важно принять участие в выставке, поскольку для развития инновационных отраслей промышленности нужны специалисты.
Выставка проходила с 10 августа по 8 сентября, ее организатором выступил Департамент инвестиционной и промышленной политики.