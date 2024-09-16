Собянин подвел итоги форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

За 39 дней форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», проходившего на более чем 30 площадках, его посетили свыше 12 миллионов человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин .

Выставка в Гостином дворе продемонстрировала социальные достижения города. Там можно было пройти профессиональное тестирование, научиться первой медицинской помощи и получить «Портрет долголетия».

Выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», по словам мэра, стала самой посещаемой в истории площадки. На ней показали макет головного вагона поезда «Белый кречет», который будет курсировать по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, робототехническое шоу о производстве автомобиля «Москвич» и многое другое.

Глава города поблагодарил правительство Москвы, партнеров мероприятия, более 5000 волонтеров и других людей, благодаря которым фестиваль состоялся.

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» в Экспоцентре свыше 60 московских компаний представили инновационные разработки в ключевых отраслях, включая медицинское оборудование, станкостроение, авиацию, микроэлектронику и другие. Посетители могли заглянуть внутрь авиадвигателя в натуральную величину, забраться в грузовой отсек беспилотного гражданского вертолета, потрогать макет ракеты-носителя «Ангара-А5» или прокатиться на лифте будущего.

«Эта выставка — возможность показать молодежи самое лучшее и интересное, что есть в московской промышленности, заинтересовать и привлечь к строительству того самого Города будущего, в котором мы хотели бы жить», — заявил президент группы компаний «Икар», производящей беспилотные авиасистемы, Борис Богомолов.

Он добавил, что для его предприятия было важно принять участие в выставке, поскольку для развития инновационных отраслей промышленности нужны специалисты.

Выставка проходила с 10 августа по 8 сентября, ее организатором выступил Департамент инвестиционной и промышленной политики.