Собянин объявил о бесплатной парковке в День России

Жители и гости столицы смогут парковаться бесплатно в Москве 12 июня, в День России. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что оплачивать парковку не придется на всех улицах, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Исключением станут только парковки со шлагбаумом. Они будут работать в прежнем режиме, указал градоначальник.

В Московской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Афишу опубликовали на сайте welcome.mosreg.ru. В Химках в честь праздника состоятся концерты, мастер-классы и викторины. Организаторы откроют выставки, фуд-корты и фотозоны. В парке Толстого запланировали провести концерт классической музыки, а также флешмоб «Моя Россия».

В Сергиевом Посаде жители и гости смогут поучаствовать в фестивале мыльных пузырей, чаепитии и творческом вечере, а в Котельниках — велопробеге и турнире по стритболу.