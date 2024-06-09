Собянин объявил о бесплатной парковке в День России

Собянин: 12 июня в Москве парковки будут бесплатными

Фото: РИА «Новости»

Жители и гости столицы смогут парковаться бесплатно в Москве 12 июня, в День России. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оплачивать парковку не придется на всех улицах, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Исключением станут только парковки со шлагбаумом. Они будут работать в прежнем режиме, указал градоначальник.

В Московской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Афишу опубликовали на сайте welcome.mosreg.ru. В Химках в честь праздника состоятся концерты, мастер-классы и викторины. Организаторы откроют выставки, фуд-корты и фотозоны. В парке Толстого запланировали провести концерт классической музыки, а также флешмоб «Моя Россия».

В Сергиевом Посаде жители и гости смогут поучаствовать в фестивале мыльных пузырей, чаепитии и творческом вечере, а в Котельниках — велопробеге и турнире по стритболу.

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