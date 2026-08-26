Собянин дал старт активной фазе строительства станции «Ватутинки»

На Троицкой линии метро началась активная фаза строительства станции «Ватутинки». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

Речь идет о втором участке Троицкой линии — от Коммунарки до Троицка протяженностью 17 километров с шестью станциями. По словам Собянина, проходку тоннелей планируют завершить в 2028 году, основные работы — в 2029-м, а движение для пассажиров откроют в 2030 году.

Мэр подчеркнул, что новой веткой ежедневно будут пользоваться около 350 тысяч человек. Линия разгрузит другие ветки метро и Калужское шоссе, улучшив транспортную доступность для многих москвичей.

«Выходы со станции оснастим шестью эскалаторами и двумя лифтами для маломобильных пассажиров. Большая часть земляных работ на стройплощадке уже позади. Строители приступают к сооружению станционного комплекса», — добавил градоначальник.