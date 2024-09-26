Смотровая площадка PANORAMA360 запустила конкурс для школьников

16 сентября в продолжение празднования Дня города смотровая площадка на 89 этаже PANORAMA360 запускает конкурс для школьников «Юный экскурсовод». Цель конкурса — пробудить у школьников Москвы и Московской области интерес к истории и культуре столицы, а также помочь им выбрать будущую профессию. Для участия в творческом состязании одноклассники должны объединиться, ведь на кону — победа всего коллектива и оригинальный приз.

Победителей ждет посещение смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89-м этаже Башни «Федерация. Восток», а также групповой экскурсии на выбор: «Небоскребы — чудеса инженерии» или «Интерактивный урок москвоведения на 89-м этаже».

В конкурсной работе необходимо рассказать про пеший маршрут по историческим достопримечательностям и любимым местам столицы в формате экскурсии. Также важно отразить культурно-историческую ценность выбранных локаций и побудить участников и наблюдателей конкурса повторить заданный маршрут по Москве.

«Будущее России и Москвы в частности находится в руках подрастающего поколения, поэтому смотровая площадка PANORAMA360 всегда рада поддержать творческие начинания юных дарований и развить их веру в свой потенциал», — комментирует генеральный директор управляющей компании PANORAMA360 Артур Шакарян.

Для участия класс может выбрать удобный формат: съёмку вертикального видеоролика или создание стенгазеты по тематике конкурса. В каждом из них будет выбрано по три победителя по итогам общего голосования в официальной группе PANORAMA360 ВКонтакте https://vk.com/pnr360. Прислать видеоработы на почту konkurs@pnr360.ru можно с 16 сентября до 14 октября. Участвовать могут учащиеся с 1-го по 11-й класс.

Полный перечень правил — на сайте.

Организатор: ООО «СП-КАПИТАЛ», ИНН 7703428522, КПП 770301001, ОГРН 1177746563576, юр. адрес: 123112 Москва, Пресненская набережная, д. 6, с. 2, офис 4414.