Смазочные материалы последнего поколения представили на «Металлообработке-2025»

«Газпромнефть–СМ» представила новейшие масла и смазочно-охлаждающие жидкости на международной выставке «Металлообработка-2025». Эти продукты активно применяются в производстве железорудного сырья, авиационного и космического оборудования, систем газоснабжения, бортовых компьютеров и электроники.

Компания «Газпромнефть–СМ» предоставляет высококачественные смазочные материалы для крупнейших предприятий машиностроения и металлургии в России. Среди них — заводы из Свердловской, Нижегородской, Челябинской областей, Алтайского края и Татарстана.

Масла и технические жидкости от «Газпромнефть–СМ» используются в различных процессах, связанных с обработкой металлов. Они применяются в системах охлаждения, гидравлических узлах прокатных станов и других машин. Это позволяет повысить качество готовых изделий.

Смазочные материалы в металлургии — ключевой ресурс, подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец. От их качества зависит надежность и эффективность всего производства. Они обеспечивают бесперебойность процессов, продлевают срок службы оборудования, сокращают простои и снижают эксплуатационные затраты.

«Поэтому перед нами стоит важная задача — разработка масел, которые будут гарантировать предприятиям полную стабильность. Наши партнеры подтверждают, что мы с ней успешно справляемся», — отметил он.

Международная выставка «Металлообработка-2025» проходит в Москве при поддержке Министерства промышленности и торговли России и под эгидой Торгово-промышленной палаты. В мероприятии принимают участие более 1200 ведущих компаний из семи стран и 108 городов России. Участники конференции обсуждают ключевые вопросы развития отрасли, включая повышение технологической устойчивости, внедрение цифровых технологий, подготовку кадров и реализацию национальных проектов.