Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье похолодает примерно на 10 градусов

С пятницы в Москве начнется резкое похолодание. По предварительным прогнозам, оно затянется до вторника, 12 мая. Об этом начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал РИА «Новости» .

По словам синоптика, в пятницу температура воздуха в столице снизится примерно на 10 градусов и составит от +15 до +18 градусов.

«В выходные температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы, которая задержится в Москве до 12 мая», — сказал Голубев.

Он добавил, что в субботу и воскресенье в столице сохранится облачная погода. Воздух прогреется только до +13…+15 градусов.

Ранее синоптик Ильин предупредил горожан и жителей области, что в ночь с пятницы на субботу в столичном регионе пройдут дожди, осадки будут умеренными.