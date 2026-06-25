Синоптик пообещала москвичам дождь в субботу и жару в воскресенье

Синоптик Позднякова: в Москве на выходных потеплеет до +27 градусов

В Москве на выходных потеплеет до +27 градусов, в субботу местами пройдет кратковременный дождь. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью РИА «Новости» .

По словам синоптика, в субботу ночью температура составит +12…+14 градусов, днем — +20…+22 градуса. Местами возможен кратковременный дождь.

В воскресенье осадков не прогнозируется, а температура воздуха приблизится к климатической норме. Ночью ожидается +10…+15 градусов, а днем — +22…+27 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в течение всей это недели в Москве будет прохладно, а самым холодным днем будет пятница, 26 июня.