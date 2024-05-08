Синоптик Ильин: в момент начала парада 9 мая в Москве будет очень холодно | 360°

Москва 08 мая 2024, 16:08 Синоптик Ильин: в момент начала парада 9 мая в Москве будет очень холодно

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Ледяная стужа сохранится в Москве на ближайших праздничных выходных. В момент начала парада 9 мая будет очень холодно, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По его прогнозам, в четверг утром температура воздуха будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Также 9 мая ожидаются осадки в смешанной фазе и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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Ильин отметил, что 11 и 12 мая Московская область попадет в теплый сектор, воздух прогреется до +10 градусов.