Школу опорного вуза ОЭЗ «Технополис Москва» назвали одной из самых перспективных в России

Передовая инженерная школа «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы», созданная на базе опорного вуза ОЭЗ Москвы НИУ МИЭТ, вошла в список передовых инженерных школ, которые получат максимальную государственную поддержку в 2025 году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Степан Коваленко.

«Передовая инженерная школа на базе опорного вуза ОЭЗ Москвы НИУ МИЭТ по итогам деятельности в 2024 году вошла в первую группу школ, получивших максимальный объем государственного финансирования на этот год. МИЭТ по праву считается одним из флагманов инженерного образования», — отметил Степан Коваленко.

Его Передовая инженерная школа демонстрирует одни из лучших показателей в стране, объединяя усилия университета, передовых компаний и города. Благодаря поддержке правительства Москвы и сотрудничеству с резидентами особой экономической зоны создаются условия для подготовки специалистов, которые будут востребованы в стратегически важной области — микроэлектронике.

В рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» реализуется федеральный проект «Передовые инженерные школы». Его цель — подготовить специалистов для работы в наукоемких отраслях.

В 2024 году Инженерная школа МИЭТ получила 240,6 млн рублей на исследования и разработки, связанные с созданием специального оборудования и технологических процессов. Общий объем государственной поддержки составил 653,5 млн рублей.

В Инженерной школе обучается 91 студент, из них 32 человека — по программам магистратуры. Кроме того, 127 человек прошли обучение по программам дополнительного образования.

По словам генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, партнеры ПИШ — восемь передовых компаний, среди которых два резидента ОЭЗ «Технополис Москва» — АО «НИИМЭ» и АО «ЗНТЦ». Они работают над созданием отечественных установок для электронной литографии.

В 2024 году создали макет электронного источника излучения и систему управления литографом. Получили первые тестовые структуры прямого экспонирования электронного резиста. Кроме того, компания «ЗНТЦ» разработала первый в России фотолитограф с разрешением 350 нм. Это оборудование применяется для производства электронной компонентной базы.

В передовой инженерной школе МИЭТ созданы семь научно-исследовательских лабораторий и две базовые кафедры, работающие в сотрудничестве с промышленными предприятиями.

«Главная задача инженерной школы — вернуть престиж инженерной профессии и создать условия для реального погружения студентов в задачи отрасли. Уже в первый год работы мы зарегистрировали более 140 результатов интеллектуальной деятельности, запустили лаборатории и вовлекли в профориентационные мероприятия около 1000 школьников», — подчеркнул заместитель директора ПИШ МИЭТ, проректор по научной работе НИУ МИЭТ Алексей Дронов.

ПИШ МИЭТ тесно сотрудничает с индустриальными партнерами и создает основу для технологического прогресса в микроэлектронике.