Шесть тысяч рабочих мест создадут в новом деловом центре в ТиНАО

Деловой центр «Ликова» возводят в Новой Москве по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«После завершения строительства здесь будет создано свыше шести тысяч рабочих мест», — добавил он.

Площадь бизнес-центра — 53,5 тысячи квадратных метров, а высота — от шести до восьми этажей. В здании обустроят четыре входные группы, а также два паркинга — для работников и гостей — суммарно более чем на 500 машино-мест.

Нижние этажи сделают более светлыми и легкими визуально за счет больших витражных стекол. Регулировать количество солнечного света в помещениях будут черные ламели.

Всего по программе стимулирования мест приложения труда в Москве возведут более 230 объектов и планируют трудоустроить недалеко от дома более 310 тысяч человек. Инвесторы по ней получают льготы за создание новых рабочих мест