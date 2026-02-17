Шесть домов для программы реновации возвели в четырех районах САО

Шесть домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров возвели в Головинском и Дмитровском районах, а также в Коптеве и районе Аэропорт. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В домах оборудованы комфортные подъезды с удобными входными группами, просторными и светлыми вестибюлями, комнатами для консьержей и колясочными, где можно хранить личный инвентарь без необходимости занимать пространство в квартирах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые этажи домов традиционно станут нежилыми — здесь разместятся магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие социальные объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программу реновации удалось выполнить более чем на четверть — в общей сложности в новые квартиры переехали или переезжают 258 тысяч жителей.