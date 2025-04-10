Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Речные вокзалы Москвы готовят к открытию летнего сезона навигации, которое запланировано на 24 апреля. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства столицы.

На Южном и Северном речных вокзалах началась активная подготовка к новому сезону летней навигации, специалисты проверяют причальную инфраструктуру и гидротехнические сооружения. Кроме того, проходит дополнительная уборка территории.

За состоянием инфраструктуры на речных вокзалах следят круглый год. Сотрудники регулярно проверяют и при необходимости ремонтируют причалы, контролируют исправность систем освещения, связи, видеозаписи, проводят тестирование противопожарных систем.

«Столица вернула себе статус порта пяти морей, а вокзалы стали новыми точками притяжения для туристов и жителей. С начала года их посетили 350 тысяч человек», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.