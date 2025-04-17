Сериал о Владимире Маяковском снимут в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» снимут биографический сериал о Владимире Маяковском. Специально для проекта на площадке создают локацию «Москва времен конструктивизма».

Главный художник кинопарка Сергей Февралев и его команда строят масштабные декорации с трамвайными путями начала XX века и зданиями в стиле авангарда.

«Импульсом к появлению конструктивизма послужил стремительный научно-технический прогресс во второй половине XIX века. На смену аграрному и сельскому миру пришли индустриальные города. Люди массово перебирались туда из деревень, менялись отношения полов и структура семьи, угасала роль религиозных традиций, усиливалась вера в могущество технологий», — пояснил Февралев.

Съемки драмы о сложных отношениях Маяковского с загадочной женщиной начнутся летом 2025 года. Производством займется кинокомпания, стоящая за успешными картинами «Сто лет тому вперед» и «Фишер». Режиссером выступит Овез Нарлиев.

Напомним, кинопарк — это ключевая часть проекта «Москва — город кино», который развивает столичный департамент культуры. На его территории создали 24 натурные площадки, среди которых точные копии Витебского вокзала, Соборной площади и уездного города начала прошлого века.

Инфраструктура московского кинокластера продолжает расширяться, предлагая кинопроизводителям уникальные условия для работы над историческими проектами.