С 15 августа в зону резидентных разрешений вошли новые участки улиц

Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений с 15 августа. Теперь еще больше москвичей получат приоритетное право на парковку у собственных домов.
Для этого им достаточно оформить разрешение на сайте mos.ru. За три тысячи рублей в год они смогут круглосуточно оставлять автомобили в районе проживания без оплаты. Заявление рассматривают в течение шести дней.
Благодаря этим мерам водители, как ожидается, смогут быстрее находить парковочные места, снизится число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб.
Проект платных парковок в Москве за 12 лет показал свою эффективность. За это время число нарушений снизилось на 64%, экстренные службы стали вдвое быстрее прибывать на вызовы, а также выросла средняя скорость движения.
