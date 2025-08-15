С 15 августа в зону резидентных разрешений вошли новые участки улиц

Новые участки улиц вошли в зону резидентных разрешений с 15 августа. Теперь еще больше москвичей получат приоритетное право на парковку у собственных домов.

Для этого им достаточно оформить разрешение на сайте mos.ru. За три тысячи рублей в год они смогут круглосуточно оставлять автомобили в районе проживания без оплаты. Заявление рассматривают в течение шести дней.

Благодаря этим мерам водители, как ожидается, смогут быстрее находить парковочные места, снизится число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб.

Проект платных парковок в Москве за 12 лет показал свою эффективность. За это время число нарушений снизилось на 64%, экстренные службы стали вдвое быстрее прибывать на вызовы, а также выросла средняя скорость движения.