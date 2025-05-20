С 1 июня изменятся тарифы на проезд в городском транспорте и эвакуацию автомобилей

Стоимость проезда в городском общественном транспорте с 1 июня будет скорректирована в среднем на 5%. Изменятся тарифы и на эвакуацию и хранение автомобилей. Это связано с растущими расходами перевозчиков на топливо, запчасти и другие необходимые материалы.

При этом проезд по биометрии будет стоить 63 рубля — таким образом, этот способ оплаты остается самым выгодным, как и тариф «90 минут» при использовании разных видов транспорта.

Стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД и наземном городском транспорте составит 67 рублей вместо 63, а в пригороде — 90 вместо 84.

Стоимость перемещения и хранения транспортных средств останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Также на два рубля (с пяти до семи рублей за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.

Вырученные средства пойдут на обеспечение работы транспортной системы, а также на развитие ее инфраструктуры. С 2010 года количество станций в московском метро выросло более чем в 1,6 раза, начали работу Московское центральное кольцо и четыре диаметра.

При этом стоимость эвакуации по-прежнему останется ниже фактических затрат города, а проездные тарифы — одними из самых выгодных среди крупных городов России.