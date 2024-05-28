Ростехнадзор подтвердил высокий уровень промбезопасности столичного завода
Ростехнадзор подтвердил высокий уровень промышленной безопасности Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Специалисты предприятия провели плановые учения совместно с пожарно-спасательным гарнизоном ГУ МЧС по Москве. Участники успешно отработали действия по ликвидации нештатной ситуации и испытали новые образцы техники и снаряжения.
В учениях задействовали более 80 специалистов и 24 единицы техники. Удалось отработать взаимодействие экспертов завода с городскими спасателями. Добровольные пожарные Московского НПЗ впервые оказали реальную помощь профессиональным спасателям на учениях такого масштаба. Применялась современная техника, в том числе пеноподъемники для работ на высоте. Работа автоматизированных систем противопожарной защиты успешно выдержала проверку.
«Московский НПЗ подтверждает высокий уровень подготовки к практическим действиям. Совместные учения показали четкую скоординированную работу всех служб и подразделений», — констатировал начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора Михаил Логвиненко.
Как отметил заместитель генерального директора Московского НПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов, пожарно-тактические учения — важная часть работы по обеспечению безопасности завода.
«Регулярные тренировки позволяют отрабатывать различные варианты нештатных ситуаций, поддерживать знания и навыки на должном уровне, совершенствовать материально-техническую базу предприятия», — подчеркнул он.
Собственная пожарная часть МНПЗ — одна из самых крупных в городе: более 140 специалистов. На вооружении стоят 14 единиц техники, на круглосуточном боевом дежурстве — шесть машин. Спасатели обеспечивают безопасность МНПЗ и, по соглашению с правительством столицы, — прилегающего к заводу района Капотня.
Пожарно-тактические учения во взаимодействии с городскими службами проводят на заводе регулярно. Спасатели Московского НПЗ постоянно проходят аттестации, участвуют в городских и всероссийских соревнованиях.