Ростехнадзор подтвердил высокий уровень промбезопасности столичного завода

Ростехнадзор подтвердил высокий уровень промышленной безопасности Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Специалисты предприятия провели плановые учения совместно с пожарно-спасательным гарнизоном ГУ МЧС по Москве. Участники успешно отработали действия по ликвидации нештатной ситуации и испытали новые образцы техники и снаряжения.

В учениях задействовали более 80 специалистов и 24 единицы техники. Удалось отработать взаимодействие экспертов завода с городскими спасателями. Добровольные пожарные Московского НПЗ впервые оказали реальную помощь профессиональным спасателям на учениях такого масштаба. Применялась современная техника, в том числе пеноподъемники для работ на высоте. Работа автоматизированных систем противопожарной защиты успешно выдержала проверку.

«Московский НПЗ подтверждает высокий уровень подготовки к практическим действиям. Совместные учения показали четкую скоординированную работу всех служб и подразделений», — констатировал начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора Михаил Логвиненко.