Роль промышленного дизайна обсудили на ПМЭФ на стенде правительства Москвы

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На стенде правительства Москвы на Петербургском международном экономическом форуме состоялась сессия «Лучший промышленный дизайн». Она объединила инженеров, руководителей дизайнерских компаний и других специалистов.

Замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Ольга Виданова заявила, что инженеры и промышленные дизайнеры, объединяя усилия, способны создавать инновационные решения.

«Такая синергия создает условия для экспериментов и разработки уникальных продуктов, которые меняют рынок и повышают уровень жизни потребителей», — добавила она.

Кроме того, это позволяет снизить затраты и повысить общую эффективность бизнеса. Для продвижения самых талантливых работ и специалистов в 2023 году правительство Москвы, Минпромторг и Минкульт учредили специальную премию.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Российский промышленный дизайн имеет все шансы занять лидирующие позиции: у нас есть талантливые специалисты, технологический опыт и уникальная возможность создать собственную, узнаваемую во всем мире дизайнерскую школу», — заявил директор по развитию центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Клим Перцев.

По его словам, будущее рынка за теми компаниями, которые создают для потребителя не только функцию, но и эмоцию, для которых дизайн не просто элемент оформления, а драйвер роста.

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