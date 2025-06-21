Роль промышленного дизайна обсудили на ПМЭФ на стенде правительства Москвы

На стенде правительства Москвы на Петербургском международном экономическом форуме состоялась сессия «Лучший промышленный дизайн». Она объединила инженеров, руководителей дизайнерских компаний и других специалистов.

Кроме того, это позволяет снизить затраты и повысить общую эффективность бизнеса. Для продвижения самых талантливых работ и специалистов в 2023 году правительство Москвы, Минпромторг и Минкульт учредили специальную премию.

«Такая синергия создает условия для экспериментов и разработки уникальных продуктов, которые меняют рынок и повышают уровень жизни потребителей», — добавила она.

«Российский промышленный дизайн имеет все шансы занять лидирующие позиции: у нас есть талантливые специалисты, технологический опыт и уникальная возможность создать собственную, узнаваемую во всем мире дизайнерскую школу», — заявил директор по развитию центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Клим Перцев.

По его словам, будущее рынка за теми компаниями, которые создают для потребителя не только функцию, но и эмоцию, для которых дизайн не просто элемент оформления, а драйвер роста.