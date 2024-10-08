Гарбузов: производящая томографы компания стала резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»
Число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» пополнился компанией, которая занимается выпуском высокотехнологичного медицинского оборудования. На площадке «Алабушево» фирма запустит производство отечественных томографов. Об этом рассказал министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
«Новый резидент особой экономической зоны Москвы в 2025 году запустит производство российских томографов. В производственный процесс компания инвестирует свыше 200 миллионов рублей и создаст в „Алабушеве“ рабочие места более чем для 190 специалистов», — рассказал Гарбузов.
Министр добавил, что режим московской ОЭЗ позволит компании направить сэкономленные на налоговых льготах деньги на развитие производства: закупить высокотехнологичное оборудование, создать новые рабочие места и разработать свой уникальный инновационный продукт.
Новые отечественные аппараты помогут врачам российских больниц выявлять у пациентов злокачественные опухоли на ранних стадиях. Кроме того, диагностика с использованием позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии также высокоэффективна при кардиологических и неврологических заболеваниях.
Сейчас компания занимается регистрацией своей продукции. Годовой объем выпуска производства составит три высокотехнологичных аппарата для современной радионуклидной диагностики.
«На начальном этапе производства уровень локализации составит 87 баллов. В течение 2025 года предприятие планирует расширить спектр работ по настройке и сборке оборудования, в результате чего к 2026 году уровень локализации возрастет до 94 баллов, а к 2027 году достигнет 117», — рассказал о планах по открытию производства в «Алабушеве» заместитель генерального директора компании «Зантон Медицинские Системы» Денис Михеев.
Он добавил, что фирма также занимается трансфером своих технологий и готова предложить отечественным специалистам устройства с эргономичным и русифицированным интерфейсом.
«Благодаря сотрудничеству с другими российскими компаниями мы намерены постепенно увеличивать долю узлов и компонентов отечественного производства в нашей продукции», — пояснил Михеев.
Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» стали опорой городской экономики Москвы и обеспечивают независимость столицы в критически важных отраслях, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Он подчеркнул, что на площадках, где размещаются производства появился мощный кластер медицинских и фармацевтических предприятий, производящих инновационное оборудование и лекарственные препараты, в том числе по офсетным контрактам по заказу города.
С момента получения статуса резидентов компании инвестировали в производство 50,4 миллиарда рублей и создали более 3,2 тысячи рабочих мест.
ОЭЗ «Технополис Москва» обладает особым статусом с действующим там льготным режимом предпринимательской деятельности для инвесторов. Для открытия производств доступны шесть площадок: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево» чья общая площадь превышает 280 гектаров.