Сегодня 08:23 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил серийное производство твердосплавного режущего инструмента 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Россия

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Москва

Компания «Микробор», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», начала серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла. Эти изделия заменят на российском рынке импортные аналоги. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что «Микробор» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2019 года и постоянно внедряет в производство новые технологии. На площадке «Печатники» компания выпускает более девяти тысяч наименований изделий для металлообработки.

Сейчас компания локализовала в ОЭЗ Москвы выпуск сменных многогранных режущих пластин, которые применяются при токарной и фрезерной обработке деталей из чугуна и различных видов стали. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить до трех миллионов штук пластин в год. Владислав Овчинский

Компания также создает инструменты для токарной и фрезерной обработки по собственной технологии. Продукция предприятия выполнена из синтетических сверхтвердых материалов — кубического нитрида бора и поликристаллического алмаза.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

В производстве компания применяет уникальную технологию, которая значительно увеличивает износостойкость режущего инструмента. Это позволяет повысить производительность металлообработки без потери качества, снизить себестоимость, сократить издержки на закупку сырья и технологического оснащения.

Технологический процесс подготовки режущей кромки новых твердосплавных пластин и нанесения на них специального покрытия, разработан в собственном научно-техническом центре компании. Открытие нового производства позволило резиденту создать 20 дополнительных рабочих мест. Геннадий Дегтев генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва»

Дегтев уточнил, что в момент получения статуса резидента компания относилась к малому бизнесу. Но в этом году руководство планирует увеличить трудовой коллектив и выйти на уровень среднего предприятия.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/4 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/4 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/4 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/4

Клиенты предприятия — более 650 компаний в России и дружественных странах. Среди крупнейших отечественных заказчиков: Северсталь, НМЛК, Металлоинвест, ЕВРАЗ, ГАЗ, Автоваз, Россельмаш, ТМК и другие. По словам генерального директора ООО «Микробор» Павла Решетова, в запуск нового производства компания вложила больше 400 миллионов рублей. Около 247 миллионов из них были привлечены в рамках льготного займа Фонда развития промышленности.

Это позволит не только расширить портфель заказов предприятия, но и предоставить российским компаниям высококачественный отечественный инструмент. Современное оборудование, установленное компанией в ОЭЗ «Технополис Москва», позволяет создавать продукцию на уровне ведущих мировых аналогов. Павел Решетов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запустили новые импортозамещающие производства.