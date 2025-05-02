Реконструкция штурма Рейхстага появилась в парке «Москино»

Раритеную военную технику установили на площадке «Рубежи обороны» парка «Москино» для реконструкции штурма Рейхстага в мае 1945 года. Макет здания и изрытую воронками от снарядов Королевскую площадь художники и архитекторы восстановили по архивным фотографиям и кадрам кинохроники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы .

Постановку назвали «Победа! Знамя над Рейхстагом!», а ее автором стал режиссер и народный артист России Игорь Угольников. Премьерная постановка прошла в минувший четверг, 1 мая.

Участниками имммерсивного спектакля стали народные артисты России, профессиональные каскадеры и Академичейский ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Для усиления эффекта зрителей создатели использовали компьютерную графику.

«Кинотеатральная историческая реконструкция „Победа! Знамя над Рейхстагом“ задействует около 30 единиц раритетной военной техники, среди которой самолеты, танки и артиллерийские установки», — рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Чтобы стать зрителем спектакля достаточно купить билет в «Кинопарк». Первые сеансы пройдут по 4 мая в 13:00 и 18:00. После труппа возьмет один день перерыва. В День Победы артисты выйдут на сцену в 18:00, а после постановка вернется к своему обычному графику и продлится до 11 мая.

Власти Москвы предупредили жителей и гостей столицы о проведении репетиций Парада Победы на Красной площади 3 и 7 мая. В связи с проездом военной техники часть улиц в центре города станет недоступна для водителей.



